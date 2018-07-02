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avukatından sanığına sert tepki

nin Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerine ilişkin davanın son duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Savunmasında, soruşturma aşamasında verdiği beyanları ve kamera kayıtlarını inkar eden eski yüzbaşı 'a avukatı , "Diğer şahısların ifadelerini, kamera kayıtlarını inkar ettiniz. 'u anlatmaya gelince 3 cümle ile geçiştirdiniz. Siz 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığında değil miydiniz, siz aslında yok musunuz?" diyerek tepki gösterdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 19:06
TBMM avukatından FETÖ sanığına sert tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

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ÇILDIRTAN SANIK SAVUNMALARI

23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı ile eski üsteğmen İlker Çiçek'in savunmaları alındı.

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Olay akşamı kışla içinde askeri hareketliliğin başladığını ve terör saldırısı olabileceğinin söylendiğini ileri süren sanıklar, ilerleyen saatlerde de çatışma yaşandığını belirtti.

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"DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERİMİZ OLMADI"

İddianamede de yer alan "Sıkıyönetim ilan edildi" şeklinde bir açıklama duymadıklarını savunan Karabulut ve Çiçek, darbe girişiminden habersiz olduklarını öne sürdü.

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"ŞÜKRAN SALONU'NDA SİLAHLI NÖBET..."

Aralarında Tuğgeneral Veli Turan'ın da bulunduğu askerlerin rehin tutulduğu 'nda silahlı nöbet tuttuğuna dair iddialar sorulan sanık Karabulut, iddiayı reddetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan silahlı halde Sükan Salonu önündeki görüntüleri izletilen Karabulut, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürerek, kamera kayıtlarını kabul etmedi. Suçlamaları kabul etmeyen Karabulut ve Çiçek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

SORULARI CEVAPLAMAYI REDDETTİ!

Savunmasının ardından eski yüzbaşı Karabulut'un çapraz sorgusu yapıldı. Mahkeme heyetinin sorularını cevaplayan Karabulut, müşteki avukatlarının sorularını cevaplamayacağını ifade etti.

"15 TEMMUZ'U GEÇİŞTİRDİNİZ!"

avukatı , "Savunmanızda uzun uzun soruşturma aşamasında verdiğiniz beyanlarınızı neden kabul etmediğinizden bahsettiniz. Diğer şahısların ifadelerini, kamera kayıtlarını inkar ettiniz. 15 Temmuz'u anlatmaya gelince 3 cümle ile geçiştirdiniz. Siz 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığında değil miydiniz, siz aslında yok musunuz?" ifadelerini kullanarak sanığa tepki gösterdi.

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Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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TBMM avukatından FETÖ sanığına sert tepki
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