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'taki iddiası

’ta 4 kişinin tutuklandığı davasında yeni gelişme. haberine göre, 5 şüphelinin şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmaya ilişkin 3 zanlının arandığı açıklandı. Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki 'den kötü haber geldi. Küçük Leyla, köyde ölü bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 18:21
Tokat'taki cinsel istismar iddiası

Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaştaki çocuğa iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

TOKAT'TAKİ CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "çocuğun cinsel istismarı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 9 kişinin yakalandığı hatırlatıldı.

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Açıklamada şüphelilerden 4'ünün tutuklama, 5'inin istemli 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtilerek, bu kişilerden 4'ünün tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol verildiği kaydedildi.

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"DOSYADA BAŞKA ŞÜPHELİ YOK"

Tutuklanan bir şüphelinin itiraz üzerine, yetkili 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu şüpheliler haricinde dosyada başka şüpheli bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Tokat'taki cinsel istismar iddiası
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