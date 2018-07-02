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Yalınayak oy kullanmaya giden çifte daveti

“Erdoğan’a oy atmak için yalınayak yola düşeceğiz” diye verdikleri sözü ’da sandığa 2 km yürüyerek yerine getiren Mahmut-Emine Yılmaz çifti Beştepe’de ağırlanacak

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Yalınayak oy kullanmaya giden çifte Külliye daveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalınayak giden Emine (69) ve (70) çiftini, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı si'ne davet etti. Emine-Mahmut Yılmaz çifti, 'da oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti. Giderken de "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermek için ayakyalın yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" diyen Yılmaz çifti, okulda asılı listeden kayıtlı oldukları sandıkları bularak oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Mahmut Yılmaz'ı arayarak çifti Külliye'ye davet ettiğini belirten Mahmut Mahmut Yılmaz, "Bahçedeydim telefonum çaldı. Külliye'den arandığım söylendi. 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm. Cumhurbaşkanımız' Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da yalın ayak Ankara'ya kadar yürürüz."

'KUCAKLAŞMAK İSTERİM'
Emine Yılmaz ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse ayak yalın yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" dedi. DHA
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Yalınayak oy kullanmaya giden çifte Külliye daveti
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