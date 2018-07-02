Yalınayak oy kullanmaya giden çifte Külliye daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş
'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalınayak giden Emine (69) ve Mahmut Yılmaz
(70) çiftini, Ankara
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'ne davet etti. Emine-Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran
'da oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti. Giderken de "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermek için ayakyalın yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" diyen Yılmaz çifti, okulda asılı listeden kayıtlı oldukları sandıkları bularak oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Mahmut Yılmaz'ı arayarak çifti Külliye'ye davet ettiğini belirten Mahmut Mahmut Yılmaz, "Bahçedeydim telefonum çaldı. Külliye'den arandığım söylendi. 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm. Cumhurbaşkanımız' Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da yalın ayak Ankara'ya kadar yürürüz." 'KUCAKLAŞMAK İSTERİM'
Emine Yılmaz ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse ayak yalın yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" dedi. DHA