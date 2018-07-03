15 Temmuz gecesi Kozmik Oda’nın kapısını kırdılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin süren davada, olay tarihinde vatani görevini yapan er M.Ç, tanık sıfatıyla verdiği ifadede birkaç rütbelinin kozmik odanın kapısını kırarak içeri girdiğini anlattı.
hkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tanık er M.Ç, 15 Temmuz
'da yaşadıklarını anlattı. Olay tarihinde kozmik oda nöbetçisi olduğunu söyleyen tanık er M.Ç, gece olağandışı gelişmelerin yaşandığını anladığını, sebebini sorduğunda ise kendisine siber saldırı olduğu bilgisini verdiklerini kaydetti. M.Ç nöbet tuttuğu kozmik odanın kapısını birkaç rütbelinin kırarak içeri girdiğini anlattı. İçeri girenlerin silahlı olduğunu, kozmik oda sorumlusuyla tartıştıklarını aktaran M.Ç, sabah saatlerinde darbenin püskürtülmesiyle karargahtaki işleyişin normale döndüğünü sözlerine ekledi.