A Haber seçim sonrası halkın nabzını tuttu

80 yaşındaki Neriman Çetinkaya'nın A Haber mikrofonu aracılığı ile verdiği mesajlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. A Haber, Neriman Çetinkaya'ya bir kez daha ulaştı, işte duygu yüklü o mesajlar…

Neriman Çetinkaya’dan duygu yüklü mesajlar

MİLLET SEÇİM SONUCUNU YORUMLUYOR

A Haber, 24 Haziran seçimleri sonrası da sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan yarışı nasıl değerlendiriyor? A Haber Yayın Danışmanı Kerim Ulak İstanbul sokaklarını karış karış gezdi, A Haber mikrofonlarını vatandaşa uzattı.

Millet seçim sonucunu yorumluyor: "İnsanlar artık uyanıyor"

Millet seçim sonucunu yorumluyor: "CHP'liyim ama CHP'yi başarılı bulmuyorum"

Millet seçim sonucunu yorumluyor: Eskisi gibi cevapsız bırakılma yok