AK Parti’de 15 Temmuz hazırlığı

AK Parti
, FETÖ
'cü darbe girişiminin ikinci yıldönümü olan 15 Temmuz
'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklere hain darbe girişimi sırasında yaşananlar hatırlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hem İstanbul'da hem Ankara
'daki etkinliklere katılacak. 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anılacak. 81 ilde şehitler için mevlit okutulacak. Hainlerin o gece kapattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saat 21.00'de bir etkinlik düzenlenecek. Yine FETÖ'cülerin o gece bombaladığı Meclis saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Meclis'in bombalandığı saatler olan gece 02.30'da da ayrı bir anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlikler 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
içerisindeki Millet Cami'nde kılınacak sabah namazı ile sona erecek.