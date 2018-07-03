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’de hazırlığı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
AK Parti’de 15 Temmuz hazırlığı
, 'cü darbe girişiminin ikinci yıldönümü olan 'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklere hain darbe girişimi sırasında yaşananlar hatırlatılacak. hem İstanbul'da hem 'daki etkinliklere katılacak. 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anılacak. 81 ilde şehitler için mevlit okutulacak. Hainlerin o gece kapattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saat 21.00'de bir etkinlik düzenlenecek. Yine FETÖ'cülerin o gece bombaladığı Meclis saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Meclis'in bombalandığı saatler olan gece 02.30'da da ayrı bir anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlikler 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Cumhurbaşkanlığı içerisindeki Millet Cami'nde kılınacak sabah namazı ile sona erecek.
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AK Parti’de 15 Temmuz hazırlığı
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