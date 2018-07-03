Başsavcılıktan minik Leyla haberleriyle ilgili son dakika açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili basında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.

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BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili bazı basın yayın organlarında bazı asılsız haberlerin yer aldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

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"BUNDAN SONRA AÇIKLAMALAR..."

Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacağı belirtilen açıklamada, "Soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.