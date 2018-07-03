Bengi’nin ailesine ‘hainlerden hesap soracağız’ sözü verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ağrı
Doğubayazıt'ta PKK
'lı teröristlerin AK Parti
'ye destek verdiği için kaçırararak elektrik direğine bağlayarak işkenceyle öldürdüğü Mevlüt Bengi'nin ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi. Erdoğan, aileye "Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, KOM Daire Başkanı Resul Holoğlu ile birlikte Bengi'nin Çiftlik köyü Türkmen mezrasındaki ailesini ziyaret etti. Bengi'nin eşi Fezile, annesi Hanım ve 8'i kız 11 çocuğuyla bir araya gelen Bakan Soylu aileyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü. TORUNDAN TÜRKÇE-KÜRTÇE TERCÜME
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda "Ben de inşallah ilk fırsatta, sizleri Süleyman Bey gibi ziyaret edeceğim" dedi.
Katledilen Bengi'nin annesi Hanım Bengi'nin Türkçe bilmemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini torunu Ceylan Bengi tercüme etti. Bengi'nin annesi Erdoğan'a, "Siz bize yardımcı olun, intikamımızı alsınlar. 11 çocuğumla ortada kaldık. Çocuklarımın hepsi küçük, bize sahip çıkın" dedi Eşi Fezile Bengi'nin çocuklarının durumunu anlatması üzerine Bakan Soylu, "Senin çocukların artık milletin çocukları. Sen hiç merak etme. Cumhurbaşkanımız da aynısını söylüyor. Biz de seninle beraberiz. Sen rahat ol ve hem anne hem de baba ol" dedi.