Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçeleri ile İstanbul, Yalova, Balıkesir, Konya, Sakarya, Kütahya, Ankara, Samsun, Zonguldak, Manisa, Hatay, Çanakkale, Bayburt'taki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 24 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 59 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu arada şüphelilerin silah kaçakçılığıyla ilgili haberleşirken "Zeytin var mı? Büyük zeytin mi küçük zeytin mi yeşil zeytin mi?" şeklinde ifadeler kullandıkları öğrenildi.