Darbecilere ağır müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz
2016'daki darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul
'un işgaline ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul
'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Baykal ve Seyit Ali Şahin
'i 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapsi cezasına mahkûm etti. Heyet 1 sanığın dosyasını ayırırken, 12 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.