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Darbecilere ağır müebbet hapis

Sarıyer’deki ’un işgaline ilişkin 15 sanıklı davada hainlere ceza yağdı. Darbeciler hakkında ağır müebbet ve 319 yıl 10’ar ay hapsi cezası verildi

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Darbecilere ağır müebbet hapis
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki 'un işgaline ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa 'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Baykal ve Seyit 'i 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapsi cezasına mahkûm etti. Heyet 1 sanığın dosyasını ayırırken, 12 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
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Darbecilere ağır müebbet hapis
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