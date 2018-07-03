Diyarbakır’da dev eğitim hamlesi

Kayapınarlı çocukların, dünya çocukları ile rekabet edecek düzeye gelmeleri ve sağlıklı bireyler olmaları amacıyla yapımına başlanan kapalı spor salonları, gençlik merkezleri, engelli çocuklar için özel eğitim merkezleri, anaokulları, yüzme havuzları, yurtlar ve spor sahalarının inşası devam ediyor. İlçede, iki yeni nesil kapalı spor salonu, iki gençlik merkezi, iki yüzme havuzu, otistik çocuklar için 16 derslikli özel eğitim merkezi, orta ve ağır düzeydeki engelli çocuklar için 16 derslikli özel eğitim ve uygulama merkezi, işitme engelliler lisesi, beş 8 derslikli anaokulu, üç engelli özel eğitim anaokulu, 100 yataklı engelli yurdu, 100 yataklı kız yurdu, 25 voleybol-basketbol sahası, 15 halı saha çalışmaları sürüyor. Projelerin kısa süre içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, "Gençlerin ve çocukların okuma kültürüne katkı sağlaması, kitap okuma altyapısının geliştirilmesi ve bilgiye ulaşmaları amacıyla hazırladığımız 'Çocuk, Oyuncak ve Yetişkin Kütüphanesi Projesi" çalışmalarına da başladık. Gençlerin ve çocukların eğleneceği, zihinsel yeteneklerini ve yetilerini geliştireceği, bilgiye erişimlerinin sağlanacağı örnek bir projeyi Ahmet Arif
'lerin, Cahit Sıtkı Tarancılar'ın, Ali Emiriler'in memleketi kitap dostu Diyarbakır
'a kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. 52 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z kütüphane) yatırımımız var. Z kütüphaneler ile birlikte okul kütüphanelerine 500 bin kitap kazandırdık. 156 resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrencilere 84 bin kitap ve 73 bin adet özel tasarlanmış kitap, öğretmenlere de 5 bin 500 kitap hediye ettik" dedi.