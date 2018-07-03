Gazilerden TSK’ya tam destek

TÜRKIYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, derneğin Kahramanmaraş
Şubesi'nce şehitler için düzenlenen mevlide katıldı. Mevlit programında konuşan Işık, "Şehit haberlerinden büyük üzüntü duyuyoruz ama her zaman devletin ve milletin yanındayız. Bir şehit babası, 'evlatsız yaşanabilir ama vatansız asla' sözüyle her şeyi dile getirdi. Sürekli dile getirdiğimiz, bir idam yasası ve Kandil'e bir an önce operasyon düzenlenmesiydi. Kandil operasyonu gerçekleştirildi. Eli kanlı bebek katili terör örgütünün siyasi uzantısı bir şekilde Meclis'e sokulması bizi incitse de Kandil'e yapılan operasyonlar fazlasıyla mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. İdam yasasının bir an önce Meclis'e gelip burada da Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle idam yasasının yeniden çıkartılmasını istiyoruz. Onlar orada sıcak yemeklerini yerken bizler burada şehit aileleri ve gaziler olarak kan ağlıyoruz. Bir an önce idam yasası gelsin ve onlara da gereği yapılsın istiyoruz" dedi.