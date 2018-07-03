Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyon

'da terör örgütüne yönelik operasyon

'da terör örgütü 'ye yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 12:02
İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nin silahlı kanadı HKO içerisinde kırsalında silahlı eğitim aldığı belirtilen ve 3 ayrı suçtan aranması bulunan Esra S'nin Sultangazi'de saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Esra S. ve beraberindeki bir kadını gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 susturucu ve 50 mermi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN