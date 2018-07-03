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'de anneanne ve 1,5 yaşındaki torunu kayıp

minik Eylül ve Leyla'nın ölümüyle sarsılırken, bir kötü haber de 'den geldi..İzmir'in Tire ilçesinde, iddialara göre sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki ile anneannesini bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalara ve jandarma ekipleri de katılıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 21:24
İzmir'de anneanne ve 1,5 yaşındaki torunu kayıp

'in Tire ilçesinde, iddialara göre sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki ile anneannesini bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalara ve jandarma ekipleri de katılıyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik'ten ise bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine ise durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı araması devam ediyor.

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İzmir'de anneanne ve 1,5 yaşındaki torunu kayıp
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