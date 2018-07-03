İzmir'de anneanne ve 1,5 yaşındaki torunu kayıp

İzmir'in Tire ilçesinde, iddialara göre sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve jandarma ekipleri de katılıyor.



Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik'ten ise bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine ise durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı araması devam ediyor.