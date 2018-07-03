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’nde kriptolara darbe

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Kara Kuvvetleri’nde kriptolara darbe
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesör soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 5 bin asker tespit edilmişti. FETÖ'nün silahlı kuvvetlere bağlı hava, kara, deniz ve jandarma birimlerinden tespit edilen kriptolara yönelik operasyonlar devam ediyor. Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir'in Komutanlığı'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 68 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polisler 19 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerden 19'unun görevde olduğu belirtildi. Albay olduğu belirlenen 22 şüpheli "idari işlem" nedeniyle açığa alındığı bildirildi. Yine 27 yarbayın da açığa alındığı öğrenildi. 68 kişiye yönelik gözaltılar sürüyor.
Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilerek Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanarak daha sonra da adliyeye sevk edilecek.

ELAZIĞ'DA 22 KİŞİYE GÖZALTI
Kapatılan İş Adamları Derneği yönetim ve denetim kurulunda görev alan, 'ya para yatıran, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
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Kara Kuvvetleri’nde kriptolara darbe
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