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Kemal ’na istifa baskısı artıyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa baskısı artıyor
'de 24 Haziran seçimlerinde de hezimet yaşayan Genel Başkan Kemal 'na istifa baskısı artıyor. Seçimlerin hemen ardından disipline sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başta olmak üzere bazı milletvekilleri ve PM üyelerinden gelen istifa çağrılarına, delegelerle seçmenler de sosyal medyadan katıldı. Koltuğunu bırakmamak için direnen Kılıçdaroğlu'na WhatsApp üzerinden gönderilen videolarda "10 kez yenildin artık bırak" çağrısı yapılıyor. Kılıçdaroğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı arasında yaşanan gerilim de sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun "81 il örgütüne talimatımdır, İnce'yi gelince karşılayın, gülerek yolcu edin" sözlerine karşılık veren İnce'nin "Olmayacaklar mı zaten? CHP'nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz" sözleriyle bu gerilim su yüzüne çıktı. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Ben ayrılacağım" demesi ve CHP örgütlerinin davet etmesi halinde genel başkanlığa aday olacağının sinyalini de verdi.


BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMEDİLER
Bu arada İnce ve Kılıçdaroğlu dün eşleriyle birlikte 'daki bir otelde yemekte bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeye gelirken ve giderken otelin arka kapısını kullanan Kılıçdaroğlu ile İnce, basına birlikte görüntü vermemeyi ve açıklamada bulunmamayı tercih etti. ANKARA
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Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa baskısı artıyor
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