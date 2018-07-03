Leyla’nın cenazesi Erzurum’a götürüldü

Bezirhane köyünden ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesine götürülen minik Leylan'nın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum'a götürüldü. Minik Leyla'nın cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan minik Leyla'nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu.



Minik Leyla'nın yarın Bezirhane köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

SIRTINDA VE KOLUNDA DARP İZİ VAR

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi.

Bezirhane köyünde bulunan minik Leyla'nın cesedi, Ağrı Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından otopsi için ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Leyla'nın kesin ölüm sebebi, yapılan inceleme sonucunda belli olacak.

Cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, "Birşey konuşamıyorum, felaketti. Leyla'yı biz bulmadık." ifadelerini kullandı.

Amca Aydemir'i askerler teselli etmeye çalıştı.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpeklerinin de desteğiyle aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün, köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

Vahşi cinayette son detaylar haberimizde...