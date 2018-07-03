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tercih kılavuzu 2018 MEB ile yayınlandı! - giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS tercihleri nasıl nereden yapılır?

Bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği tercih kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile öğrenciler giriş sistemine akın etmeye başladılar. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS tercih kılavuzu ile bugünden itibaren öğrenciler tercih işlemlerini yapabilecekler. ‘LGS tercihleri nasıl yapılır’ sorusunun yanıtını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte e-Okul giriş sayfası ve MEB ile LGS tercihleri kılavuzu!

Giriş Tarihi: 3.7.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 10:02
LGS tercih kılavuzu 2018 MEB ile yayınlandı! - e Okul giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS tercihleri nasıl nereden yapılır?

2 Haziran'da sınava giren bir milyonu aşkın öğrencinin beklediği an geldi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler meb.gov.tr adresine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2018 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar bugünden itibaren giriş ile tercihlerini yapabilecekler. Bazı öğrenci ve veliler 'LGS tercihleri nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İlk kez tercih yapacak olan kişiler bu başlık altından adım adım tüm ayrıntılara ulaşabilecekler. 2018 LYS tercih kılavuzu ve e okul giriş ekranı sabah.com.tr'de!

LGS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrenci ve velinin beklediği duyuruyu bugün yaptı. 2018 LGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte e-okul.meb.gov.tr adresinde yoğunluk başladı.

E OKUL İLE LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı bugün en çok araştırılanlar arasında yer alarak trend listesinde de ilk sıraya tırmandı. Bu sorunun cevabını bu başlık altında sizler için derledik. İşte 2018 e okul ile LGS tercih işlemleri…

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LGS tercih kılavuzu 2018 MEB ile yayınlandı! - e Okul giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS tercihleri nasıl nereden yapılır?
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