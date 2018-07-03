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Meclis İç Tüzüğü’ne ayarı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Meclis İç Tüzüğü’ne yeni sistem ayarı
TÜRKIYE 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Meclis'in çalışmasını içeren Meclis İç Tüzüğü de e göre yeniden uyarlanacak. Yeni sistemde bakanlar milletvekili olamayacak. Milletvekili olmayan bakanların yasa görüşmelerine katılabilmeleri için iç tüzükte değişiklik yapılacak. Bir diğer önemli düzenleme ise milletvekili olmayan parti genel başkanlarının yapılacak değişiklikle partilerinin grup başkanı olmasının önünün açılması. Yeni sistemde kanun teklifini sadece milletvekilleri hazırlayacak. Bu nedenle kanun tasarısı ifadeleri tüzükten çıkarılacak. Tüzüğe "Cumhurbaşkanı", "Cumhurbaşkanı Yardımcısı", "Bakan" gibi ibareler konulacak. değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'na verilen veto yetkisi de iç tüzükte düzenlenecek. İç tüzükte parlamenter sistemde hükümeti düşürmek için kullanılan gensoru ile ilgili düzenlemeler kaldırılacak.
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Meclis İç Tüzüğü’ne yeni sistem ayarı
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