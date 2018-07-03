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liderleri Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
NATO liderleri Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı , 11-12 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
seçimlerinin ardından gerçekleştireceği ilk yurtdışı programında Erdoğan, ABD Başkanı , İngiltere Başbakanı Theresa May ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve birçok diğer NATO ülkesinin lideri de Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği desteğin kesilmesi, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere bazı üye ülkelerin darbe girişiminde bulunan eski askerlerin sığınma taleplerini kabul etmeleri ile Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzelerinin ele alınması bekleniyor.
Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Irak'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Es-Sadr, Pahor ve Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.
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NATO liderleri Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi
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