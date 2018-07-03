SIIRT'TE vatani görevini yaptığı sırada 16 Kasım 1996'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yunus Yorulmaz
'ın 8 silah arkadaşı, 22 yıl sonra Zonguldak
'a gelerek, kabrini ve ailesini ziyaret etti. Yorulmaz'ın silah arkadaşları, "Operasyonda öncü olarak aynı tepeye birlikte çıktık ve o esnada pusuya düştük. İlk ateşte Yunus şehit oldu. Biz de yaklaşık 15 gün sonra onları pusuya düşürdük ve şehidimizin kanını yerde bırakmadık. O operasyonda canlı ele geçirdiğimiz bir teröristten aldığımız bilgi doğrultusunda devamını getirdik. Ama yaptığımız hiçbir operasyon kardeşimizi geri getirmiyor" dedi. Zonguldak Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Yunus Yorulmaz'ın babası Mustafa Yorulmaz ise "Benim 8 oğlum daha varmış ama haberim yokmuş. Allah onlara ve evlatlarına uzun ömürler versin. Oğlum iyi ki onlarla birlikte asker olmuş. Arkadaş olmuş. Bizi unutmamışlar. Oğlumu çok özlüyorum. Rabbim askerimizi, polisimizi korusun, devletimize zeval vermesin" dedi. Şaban YILMAZ /
ZONGULDAK