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Şehit uğurlandı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Şehit uzman çavuş uğurlandı
Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde, geçen 12 Haziran'da, ikmal yapacak helikopter için çevre emniyeti alırken silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Piyade Ahmet İmalı (26) memleketi 'ta son yolculuğuna uğurlandı. Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı , 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker'in de katıldığı Ulu Cami'deki törende, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet İmalı gözyaşlarını tutamadı. İmalı, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
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Şehit uzman çavuş uğurlandı
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