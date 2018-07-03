Şehit uzman çavuş uğurlandı

Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde, geçen 12 Haziran'da, ikmal yapacak helikopter için çevre emniyeti alırken silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş
Ahmet İmalı (26) memleketi Kahramanmaraş
'ta son yolculuğuna uğurlandı. Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker'in de katıldığı Ulu Cami'deki törende, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet İmalı gözyaşlarını tutamadı. İmalı, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.