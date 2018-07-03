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Senatörden rahip Brunson resti

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Senatörden rahip Brunson resti
ABD'li senatörler ve Jeanne Shaheen Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson'u cezaevinde ziyaret etti. 29 Haziran'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen senatörler, Brunson ziyaretinin ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Graham, açıklamasında Brunson'un durumunun iyi olduğunu belirtti. Brunson konusunun çözümlenmesi ile Türkiye ile ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya geleceğini ifade eden Graham, "Brunson sorunu çözümlenene kadar Türkiye ile daha iyi bir ilişki olmayacak ve ben bunu Türk hükümetine bildirdim" dedi.
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Senatörden rahip Brunson resti
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