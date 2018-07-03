Son Başbakan Binali Yıldırım böyle veda etti

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da veda turlarına çıktı. Yıldırım sırasıyla TBMM'ye, Yargıtay'a, Genelkurmay Başkanlığı'na, Danıştay'a, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na, TRT Genel Müdürlüğü'ne veda ziyaretleri yaptı. Başbakan Yıldırım akşam saatlerinde ise Başbakanlık personeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

DÖNÜM NOKTASI

"Bu tarihi bir an, köklü devlet geleneğimizde büyük bir dönüm noktası yaşıyoruz. Başbakanlık personeli olarak siz bu ana tanıklık ediyorsunuz. Önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiş olacak. Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Türkiye'nin 140 yıllık bir demokrasi tecrübesi var. Cumhuriyet döneminde 65 hükümet kurulmuş, benim dahil olduğum 27 Başbakan görev yapmıştır.



SABAHA KADAR ÖNLEMLER ALINDI



15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütü ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan KHK'lar, Başbakanlık koordinasyonunda ele alınmış ve olaya hukuki alanda anında müdahale edilmiştir. O gece esasen Çankaya sabaha kadar darbeyle ilgili önlemleri ve yapılacak işlemleri koordine etmiştir.

İSTİKRAR VE GÜVEN KALICI OLACAK

Yeni dönemde artık iki başlılık ortadan kalkmış olacak. Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilmiş olunacak, vesayet odaklarıyla, terörle daha etkin mücadele mümkün hale gelecektir. İstikrar ve güven sürekli hale gelecek, ekonomik büyüme sürdürülebilir hale gelecek ve bürokrasi çok daha basitleşecek. E-Devlet üzerinden bütün hizmetler gerçekleşmiş olacak.



HAYIRLI BİR İŞ OLDU

Yeni dönemde Başbakanlık'ta oluşan bilgi, birikimin Cumhurbaşkanlığı'na aktarılması da büyük önem arz etmektedir. Devlet hafızası ve devlet aklının sürekliliği yeni sisteme güç katacaktır. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için çok ama çok hayırlı bir iş olmuştur.

ÇOK KONUŞULACAK 2 YIL

2 yılı aşkın bir süredir beraberiz. Bu süre içerisinde şüphesiz belki hayatımız içerisinde çok uzun bir dönem olmayabilir. Ancak yaşadığımız olaylar bakımından dikkate aldığımızda bizden sonraki kuşaklarda, yakın siyasi tarihimizde üzerinde çok konşulacak bir 2 yıl olacağından hiç şüphem yoktur. Bu zorlu süreci kazasız belasız aşmış olmamız şüphesiz sizlerin göstermiş olduğu dayanışmaya ve samimiyete bağlıdır. Allah hepinizden razı olsun.



KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

Hiçbir mesai arkadaşımın, hatta hizmet aldığımız şirket arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepiniz Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetlerimiz sorumluluklarımız devam edecek.

HAKKINIZI HELAL EDİN



Hayat devam ediyor. Bir değişim yaşıyoruz, bu değişim sonrası bizim de birinci görevimiz bütün arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun olabildiğince korunmasıdır, herhangi bir hayal kırıklığı yaşamamanızdır. Bu süre içerisinde bilerek bilmeyerek birbirimize hakkımız geçmiştir. hakkınızı helal etmenizi istiyorum, benden yana da helal olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak size ve aile bireylerinize sağlıklı, bereketli ömürler diliyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum."