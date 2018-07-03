Son dakika: FETÖ’nün büyük bölge sorumlusu kadına 10 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Emine A. ile avukatı hazır bulundu. Jandarma eşliğinde duruşma salonuna gelen kadın sanık Emine A., kucağında bebeği ile mahkemeye katıldı.

FETÖ örgütünün sözde Kocasinan Büyük Bölge Talebe Sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Emine A., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Emine A.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar sonrası kadın, kucağında bebeği ile jandarma eşliğinde cezaevine gönderildi.

İKİ SANIĞA 6'ŞAR YIL HAPİS

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyada yargılanan tutuklu sanık Hasan B.U.'na 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir FETÖ davasında ise örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiası ile tutuksuz yargılanan Kadir A.P. de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

