Son dakika haber: Küçük Leyla nerede bulundu? İşte ölü bulunan kayıp Leyla’nın bulunması ile ilgili ilk detaylar...

Küçük Leyla dedesinin köyünün yakınlarında dere kenarında ölü bulundu. Sabah özel istihbarat şefi Nazif Karaman Ahaber canlı yayına bağlanarak ilk detayları verdi. Küçük Leyla'nın dedesinin köyünün yakınlarındaki bir dere kenarında ihbar üzerine bulunduğunu belirten Nazif Karaman, Leyla'nın ölümü hakkındaki detaylara henüz ulaşılamadığının altını çizdi. Bayramın birinci günü kaybolan Leyla'nın cansız bedenine ulaşılması bütün Türkiye'de üzüntüye neden oldu.

Son dakika haber: Küçük Leyla nerede bulundu? İşte ölü bulunan kayıp Leyla ile ilgili yeni detaylar

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

Ağrı Valisi Elban: Kayıp Leyla Aydemir'in cenazesi dere çerisinde bulundu

Ağrı'da ailesi ile birlikte dedesinin köyüne giden küçük Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Leyla Aydemir'i arayan 'Avcılar Ekibi' üyesi Gürgin Kalkan A Haber'e Leyla'nın bulunması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Leyla'yı arayan avcılar ekibi üyesi Gürgin Kalkan A Haber'e açıklamalarda bulundu

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: Kayıp Leyla Aydemir burada bulundu! İşte Leyla'nın bulunduğu yer...

Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU: DEFALARCA ARADIĞIMIZ BÖLGEDE BULUNDU

Acı olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"Başımız sağ olsun. Yani tüm milletimizi üzen bir olayla karşı karşıyayız. Hepimizin umudu canlı bulmaktı. Benim de umudum öyleydi. Çünkü yaptığım bir takım teknik takipler vardı, umutlanmıştık. Kamuoyuyla da paylaşmamıştık ama bir sonuç almayı düşünüyorduk. Bugün ben de Ağrı'daydım. Arkadaşlarımdan bilgi aldım, onlar da aynı umudu tekrarladılar. Burada açıklayamayacağım bir yol üzerinden yürüyorduk. Kendi köyünde 2-3 kilometre mesafede, daha önce bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Aradıkları yer ile alakalı böyle bir durumla karşılaşınca 'ya biz görmedik' 'ya biz aramalarımızda fark etmedik' ya çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağıya; ama o da 50-60 santimlik bir derinlik, o kadar büyük bir derinlik de söz konusu değil.

3 SAVCI GÖREVLENDİRLDİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili aynı gün soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulunabileceği tüm adreslerde arama yapılmış, çocuğun en son görüldüğü Bezirhane köyü ile çevre köy ve kırsal alanda arama ve kurtarma köpekleri ile JAK ve AFAD ekiplerince elde edilen bilgiler adli anlamda değerlendirilmiştir. 2 Temmuz 2018 tarihinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir Ağrı ili Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Ceset üzerinde yapılan ölü muayene işleminin akabinde ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiştir."

Leyla'nın ölümüyle ilgili yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, "Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturmanın aşamaları hakkında gerekli görülmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir." denildi.