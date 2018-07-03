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Son Dakika: ıyla yakalandı

Son dakika haberi... 'da, terör örgütü ’ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı kanadında yer alan 1 teröristin, susturucu silahla birlikte yakalandığı bildirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 11:36
Son Dakika: Kadın terörist susturuculu silahıyla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube ekipleri, yürütülen bir soruşturmada, Tunceli kırsalında eğitim alan terör örgütü 'nin (Maoist Komünist Parti) silahlı kanadı (Halkların Kurtuluş Ordusu) üyesi Esra S. adlı in İstanbul'da gizlendiğini ve buradan da yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaştı.

3 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Üç ayrı suçtan aranan Esra S.'nin Sultangazi'de gizlendiği üç ayrı adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyen polis, örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve Tunceli'de silahlı eğitim alan zanlıyı kıskıvrak yakaladı. HKO üyesi Esra S. 1 adet tabanca, 1 adet susturucu, bu silaha ait değişik çapta 50 adet mermi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

GİZLENDİĞİ EVDE GÖZALTINA ALINDI

Terör polisi, Esra S. adlı teröristi evinde gizlediği ileri sürülen ikamet sahibi M.D. adlı 1 kişiyi de sorgulamak üzere gözaltına aldı. Yakalanan MKP/HKO üyesi Esra S. ile ikamet sahibi M.D., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son Dakika: Kadın terörist susturuculu silahıyla yakalandı
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