Son Dakika: Yerel seçim erkene çekilecek mi?

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın A Haber ekranlarında yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'de yerel seçimlerin Ekim Kasım gibi yapılacağına dair izlenimler veriyor. AK Parti'nin parlamentodaki milletvekili sayısı nedeniyle tek başına bu kararı veremeyeceğini ifade eden Bursalı, "İttifakın bir diğer ortağı MHP, bu konuda henüz net bir açıklama yapmadı" dedi. Cumhur İttifakı'nın meclisteki vekil sayısının 344 olduğunu hatırlatan Bursalı, "Anayasa değişikliği için 401 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. CHP'den Seyit Torun, dün bir açıklama yaptı. Kendilerinin böyle bir konuyu gündeme almadıklarını ancak gerekirse de seçimden kaçmayacaklarını açıkladı" açıklamasını yaptı.

"YEREL SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASI CHP'NİN İŞİNE YARAR"

Bursalı, erken yerel seçim kararından en çok faydalanacak partinin CHP olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

Yerel seçimlerin erkene alınması en fazla CHP'nin işine yarar. 24 Haziran sonuçlarının CHP açısından başarısızlıkla sonuçlandığı tartışmalarının önüne geçilebilir. Yerel seçimlerde neredeyse 2000 belediye başkanı adayı belirlenecek, 22 bin civarında il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. CHP tabanında da bu görevlere talip kişiler var. Bu beklentide oldukları için genel başkanlıkla ilgili tartışmaları seçim sonrasına erteleyebilirler.

İŞTE ATV ANKARA TEMSİLCİSİ ŞEBNEM BURSALI'NIN YEREL SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASINA İLİŞKİN A HABER'E YAPTIĞI AÇIKLAMA

Yerel seçim erkene çekilir mi?