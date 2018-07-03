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’den bir yalan daha

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Sözcü’den bir yalan daha
Yalan ve dezenformasyonun adresi gazetesi, dün de manşetine yeni bir yalanı taşıdı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin "Silivri'den en çok oy HDP ve AKP'ye çıktı" haberine yer veren gazetenin okuyucularını yanılttığı kısa sürede ortaya çıktı. FETÖ'cülerin tutuklu bulunduğu 'nden en çok oyun Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı 'ye (4 bin 289 oy), milletvekili seçiminde de HDP'ye (4 bin 39) verildiği bildirildi. Sözcü'nün yalan haberine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, sandık sonuçlarının rakamlarını Twitter hesabından paylaştı. Varank, "Okuyucularını kandırmayı, yalan manşeti gazetecilik sanan bu paçavralar, müzmin muhalifleri sömürmeye devam ediyor. Buyrun, sandık sonuçlarına bakın, en çok oy hangi partilere çıkmış" ifadelerini kullandı.
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Sözcü’den bir yalan daha
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