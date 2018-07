Terör kurutuldu Tunceli Venedik oldu

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü maşası belediye yönetimlerinden kurtulan, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle teröristlerden arındırılan Tunceli 'de bir yıl önce göreve gelen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncel Sonel ve ekibinin çalışmalırı kente bambaşka bir kimlik kazandırdı. Hükümetin her aşamasını takip ettiği projelerden en göz kamaştıranı daha önce bir bataklık olan Mameki Köprüsü ile Mavi Köprü arasındaki 80 bin metrekarelik alanın park, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, lunapark, amfi tiyatro, spor alanları ve yüzme havuzu bulunduğu bir yaşam merkezine dönüştürülmesi oldu. Munzur Çayı kıyısında oluşturulan ve Dersim Beach adı verilen plaj için özel olarak deniz kumu getirildi. Plajda şezlong, şemsiye, tuvalet, duş gibi hizmetler ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Munzur Nehri, alınan gondollarla daha da renklendi. Ücretsiz olarak hizmete sunulan gondollarla Tunceli artık Venedik'i aratmıyor. Kentte, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)'nın desteğiyle "Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi hayata geçirilecek. Proje kapsamında Munzur Çayı üzerinde 2 akıllı bisiklet istasyonu, 2 yüzer iskeleli kano istasyonu, 6 trekking rotası oluşturulacak. Projede ayrıca Türkiye'de rafting yapmaya en uygun çaylar arasında gösterilen Munzur Çayı üzerindeki 20 kilometrelik alan içerisinde 4 rafting istasyonu kurulacak. Bu kapsamda 1 acil durum müdahale istasyonu, doğa sporları danışma merkezi kurulacak, rafting, kano, jet ski, hız teknesi su sporu ekipmanları, parasailing alınıp, 40 yatak kapasiteli kamp merkezi oluşturulacak. Proje, 2 milyon 320 bin liraya mal olacak.Kentte "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, bin 334 öğrenci üniversiteleri gezmeleri için Batı kentlerine gönderildi. Öğrencilerin, yurtlardan okullara ücretsiz taşınması sağlandı. Bir milyon TL'ye yakın maliyeti olan bir festivali iptal eden Vali Sonel, bu parayı üniversiteli gençlere burs olarak dağıttı. Öğretmenler Günü 'nde 24 öğretmene da Paris tatili armağan edildi. Her gün ihtiyaç sahibi bin kişinin evlerine sıcak yemek veriliyor. Tunceli Belediyesi Giysi Mağazası ile hayırsever işadamlarının desteğiyle vatandaşların her türlü giysi ihtiyacı karşılanıyor. Çay Keyfi Sokağı Projesi ile kentin dokusuna uygun dinlenme alanları yapıldı. 500 hayvan kapasiteli hayvan barınağı tamamlandı. 3 tekstil fabrikası kuruldu. Kent istihdamda 81 il arasında sonunculuktan 4'üncü sıraya yükseldi.Güven ortamının sağlanmasıyla birlikte iş dünyası da yüzünü Tunceli'ye çevirdi. Peri Tekstil Fabrikası 5 ayda rekora imza attı, aralarında Fransa, Almanya, Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti'ne tekstil ihracına başladı. Dördüncü tekstil fabrikasının da temeli atıldı.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncel Sonel. kentteki büyük değişimi anlatırken, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan Tunceli'deki projelere büyük destek veriyor. Gondol turlarıyla Tunceli artık Venedik'i aratmıyor dedi.