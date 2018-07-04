28 Şubat davasına 3 bin 833 sayfalık gerekçeli karar

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı
ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapse çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. 3833 sayfalık kararda dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kızları Esra Albayrak
ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar katılan sıfatıyla yer aldı. "REFAHYOL Hükümeti'nin istifa ettirilmesi ile faillerin eylemleri arasında illiyet bağı bulunduğu" belirtilen kararda, "faillerin fikir ve eylem birliği içinde ve bir organizasyon dahilinde atılı suçu işledikleri" vurgulandı. Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) 54. Hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edilen kararda, dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Bir'in, "54. Hükümetin düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu" ve "suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı" bildirildi. Kararda ayrıca 2002 seçimlerinden itibaren (AK Parti iktidarıyla birlikte) Türkiye'de 28 Şubat darbesinin etkilerinin azalmaya ve hatta izlerinin silinmeye başlaması, bizleri yanıltmamalıdır. 28 Şubat darbesinin küresel etkileri, dünyanın diğer bölgelerinde hala devam etmektedir" denildi.