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A Haber sonrası halkın nabzını tuttu

sonrası A Haber mikrofonlarını millete tutarak seçimi nasıl değerlendiklerini sordu.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 00:49 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 02:06
A Haber seçim sonrası halkın nabzını tuttu

80 yaşındaki 'nın A Haber mikrofonu aracılığı ile verdiği mesajlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. A Haber, Neriman Çetinkaya'ya bir kez daha ulaştı, işte duygu yüklü o mesajlar…

Neriman Çetinkaya’dan duygu yüklü mesajlar

MİLLET SEÇİM SONUCUNU YORUMLUYOR
A Haber, 24 Haziran leri sonrası da sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaş 'ın zaferiyle sonuçlanan yarışı nasıl değerlendiriyor? A Haber Yayın Danışmanı Kerim Ulak İstanbul sokaklarını karış karış gezdi, A Haber mikrofonlarını vatandaşa uzattı.

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A Haber seçim sonrası halkın nabzını tuttu
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