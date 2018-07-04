Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adalet Bakanı Gül: Cinsel istismara en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi yapacağız

Adalet Bakanı Gül: a en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi yapacağız

Adalet Bakanı Gül, a ilişkin düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:31
Adalet Bakanı Gül: Cinsel istismara en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, a ilişkin düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatalarını alan milletvekilleri Şeref Holü'nde kayıt işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.

Gül, Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel ile birlikte kayıt yaptırdı.

"TÜM MAĞDURLARI KORUYACAK DÜZENLEMEYİ HEP BERABER YAPACAĞIZ"

Abdulhamit Gül, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi, ülke, yürütme ve Meclisin güçlendiği yeni bir döneme milletin onay verdiğini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, bir gazetecinin, "Son günlerde cinsel istismara ilişkin düzenleme çokça konuşuluyor. Ne zaman e gelecek ve içinde nasıl düzenlemeler olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Cinsel istismara karşı en ağır cezaların, müeyyidelerin olduğu tasarımız hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Ama şimdi yeni dönemde elbette milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Umut ediyoruz, hep birlikte bu konuda en ağır cezayı getirecek, çocuklarımızı ve bu konudaki tüm mağdurları koruyacak düzenlemeyi hep beraber yapacağız."

Son dakika haberi: Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili şok eden ayrıntı! Leyla'nın katili kim?
Adalet Bakanı'ndan Eylül açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Gül: Cinsel istismara en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi yapacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN