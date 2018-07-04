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’ün kitabından Albay çıktı

’nün firari imamı ’ün sigorta poliçesine yazdığı adreste arama yapıldı. Adresteki bir kitap kanalı ile 2008-2013 yılları arasında Kurmay Başkanlığı yapan emekli Albay Ali Armağan’ın izine ulaşıldı. Evde FETÖ elebaşına ait ele geçirilen kitaplardan birinin ön kapağında Armağan’ın eşinin parmak izine rastlandı. Armağan’ın görevde patates hattıyla Adil Öksüz’le 2012-2014 yılları arasında 152 kez iletişime geçtiği tespit edildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 14:40
Adil Öksüz’ün kitabından Albay çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin firari imamı 'le ilgili şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Öksüz'ün kendi adına kayıtlı sigorta poliçesinde adres olarak 'da bir adresi verdiği belirlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu adreste yapılan arama sonucunda teröristbaşı Gülen'e ait çok sayıda kitap ele çıktı. Kitaplardan 4 tanesinin üzerinde '1,2,3,4 seri M.Fetullah Gülen' yazılı ibareler yer aldı. 1 no'lu kitabın ön kapak iç yüzünün parmak izinin incelenmesinden ise Şerife Armağan isimli bir kişiye ulaşıldı.

Şerife Armağan'ın 2008-2013 yılları arasında Kurmay Başkanlığı ve 2013-2014 yılları arasında Yalova Hava Meydan Komutanlığı görevinde bulunan emekli Hava Abay Ali Armağan eşi olduğu ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraflarda bulunan Selçuk Başyiğit'in ifadesinde Hava Harp Okulu mezuniyet albümünden gösterdiği Ali Armağan'ı teşhis etti.

HEM ÖKSÜZ HEM BATMAZLA İRTİBATLI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dosya ile Armağan'ın kendisine ait hatla ve eşiyle ortak kullandığı bir telefon hattını, iki örgüt imamıyla iletişime geçmek için kesinlikle kullanmadığı tespit edildi. Armağan'ın patates diye tabir edilen örgütsel hattıyla hem Adil Öksüz'le hem de Kemal Batmaz'la iletişim halinde olduğu kaydedildi. Armağan'ın operasyonel hattıyla 2012-2014 yılları arasında Öksüz'e ait telefon numarasıyla toplam 152 kez iletişime geçtiği tespit edildi.

15 YIL İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hem emekli Albay Ali Armağan hem de eşi Şerife Armağan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlendi. Tutuklu olarak yargılanacak olan şüphelilerin 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

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Adil Öksüz’ün kitabından Albay çıktı
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