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jandarması yasa dışı ekime geçit vermiyor

’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı ekim operasyonunda 270 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:03
Aydın jandarması yasa dışı ekime geçit vermiyor
Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı asayiş lerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Germencik ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği duyumu alındı. Asayiş timlerinin çok yönlü ve titiz araştırmaları sonucu Germencik ilçesi Ortaklar Tekin Mahallesi Magnesia Antik Kent bölgesinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi.

Bölgede yapılan araştırmalarda 10 santimetre boylarında 270 adet kenevir bitkisi ele geçildi. madde imalatında kullanılan bitkiler, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yerinden sökülerek imha edildi.
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Aydın jandarması yasa dışı ekime geçit vermiyor
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