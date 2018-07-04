Bakliyat devine FETÖ operasyonu

Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Arslan kardeşlere şu ana kadar ulaşılamazken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

4 İŞ ADAMI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 iş adamı hakkında yakalama kararı çıktı. Ayrıca haklarında yakalama kararı çıkarılan Mahmut ve Hasan Arslan kardeşlerle ilgili terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kapsamda polisin, iş adamlarına ait şirkette incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı bulunan Arslan kardeşlere ulaşılamazken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.