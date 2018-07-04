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'de olağanüstü kurultay çağrısı

Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, "Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:11
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı
Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Tansal: - "Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir"

Tansal, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçiminin ardından, partilerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Parti üst yönetimi zaman kaybetmeden direniş ve mücadele hattını yeniden dizayn etmesi umuda ve geleceğe dair her türlü tedbiri acilen alması talep ve önerimizdir." ifadesini kullandı.

"DEĞİŞİM KURULTAYLA MÜMKÜN OLABİLİR"

"Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir." diyen Tansal, şunları kaydetti:

"Yeni stratejiler ve örgütlenme anlayışının öne çıktığı ortak hedeflerin bir araya getirildiği oluşacak yeni iradenin süreci zafere taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sayın 'nin bu beklentilere karşılık vereceği ve iktidara olan yürüyüşümüze katkı sağlayacağını belirtir, aydınlık güzel günlere olan inancımızla saygılarımızı sunarız."

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CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı
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