CHP’de ‘tek adam’ Kılıçdaroğlu

24 Hazıran
yenilgisini "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur" diyerek izah etmeye çalışan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partide adeta kelle avcılığı yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun demokrasi karnesi:
* ÖNDER SAV (Eski CHP Genel Sekreteri):
10 yıl 28 gün CHP Genel Sekterliği görevinde bulundu. 3 Kasım 2010'da "CHP genel başkan tasallutu ile yürütülüyor" dedi. Görevden alındı.
* SÜHEYL BATUM (Eski CHP Genel Sekreteri):
Sav, 9 Kasım 2010'da görevini Süheyl Batum
'a devretti. Batum, 3 Kasım 2014'te partinin son dönemde tutarsız politikaların kurbanı olmaya devam ettiğini belirtti. Aynı yıl 11 Aralık'ta ihraç edildi.
* BİRGÜL AYMAN GÜLER (Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü):
15 Aralık 2014'te "Partimiz 30 Mart'ta cemaatle ittifak, HDP'yle dirsek teması yaptı" dedi. 26 Ocak 2015'te ihraç edildi.
* AYLİN NAZLIAKA
(Eski Ankara Milletvekili):
"Bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği"ni söyledi ve 4 Mart 2016'da ihraç edildi.
* FİKRİ SAĞLAR
- (Eski Kültür Bakanı ve PM üyesi, Elazığ'dan milletvekili seçildi):
Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor" dedi ve 26 Mayıs 2017'de kınama cezası aldı. 24 Haziran seçimleri sonrası CHP'nin 25 ilden vekil çıkaramadığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.