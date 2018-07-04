Değişmeyen tek şey yalan

CHP
'de, seçim başarısızlığını değerlendirmek, vatandaşa nasıl ulaşılacağını tartışmak yerine "kurultay ve genel başkan" kavgası başladı. Sürekli "aday değilim, kurultay istemem" diyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun yolundan gitti. 24 Haziran'ın hemen sonrasında kurultayı ağzına almayacağını söyleyen İnce, bu sözlerinden kısa sürede çark ederek, Kılıçdaroğlu'na "sen çekil, onursal başkan ol, ben genel başkanlığa adayım" dediğini açıkladı. Benzer stratejiyle koltuğa gelen Kılıçdaroğlu kanadı ise bu tutumu "Siyasi nezaketsizlik, kurultay gündemimizde yok" sözleriyle değerlendirdi.