E Okul giriş ile LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2018 LGS tercih kılavuzu ve lise taban puanları bu sayfada!

MEB'in resmi internet sitesi üzerinden duyurulan 2018 LGS tercih kılavuzu sonrası binlerce aday e okul öğrenci giriş ile tercih işlemleri yapmaya başladı. 2 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri ile ilgili tüm detayları bu başlık altında bulabileceksiniz. 'LGS tercihleri nasıl yapılır' dün sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen öğrenciler doğru yerdeler. E okul giriş ile hemen LGS tercihleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLADI!

MEB, bir milyonu aşkın öğrenci ve velinin beklediği duyuruyu dün yaptı. 2018 LGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte e-okul.meb.gov.tr adresinde yoğunluk başladı.Adaylar e okul öğrenci giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı bugün en çok araştırılanlar arasında yer alarak trend listesinde de ilk sıraya tırmandı. Bu sorunun cevabını bu başlık altında sizler için derledik. İşte 2018 e okul ile LGS tercih işlemleri…

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LGS tercihleri e okul ve okul müdürlükleri üzerinden tüm hızıyla devam ediyor. 2018 Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylara sonraki sayfamızdan ulaşabilirsiniz.