Erdoğan’ın ilk ziyareti Azerbaycan ve KKTC’ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretlerini Azerbaycan
ve KKTC
'ye yapılması geleneğini sürdürüyor. Erdoğan 10 Temmuz'da bu iki ülkeyi ziyaret edecek. Erdoğan, Bakü ve Lefkoşa ziyaretlerinin ertesi gününde ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO
Liderler Zirvesi'ne katılacak. ENERJİ VE SAVUNMA GÖRÜŞMESI
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek. Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler başta olmak üzere enerji
, savunma alanlarındaki işbirliği konusunu ele alacaklar. 12 Haziran'da Eskişehir
'de düzenlenen törenle Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını birlikte yapan Erdoğan ve Aliyev, TANAP Projesi'nde gelinen son durumu da değerlendirecek. İki lider ayrıca, başta Suriye, Irak ve Güney Kafkasya olmak üzere bölgesel konuları da masaya yatıracak. Erdoğan, aynı gün KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gidecek. Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra başta Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri, Kıbrıs müzakere süreci konuları ele alınacak. NATO'NUN GÜNDEMİ TERÖR
Erdoğan, 11-12 Temmuz'da ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek. Zirvede Suriye ve Irak'taki son gelişmeler, terörle mücadele konuları ele alınacak. Türkiye'nin üstlenmesi muhtemel yeni NATO görevleri masaya yatırılacak.