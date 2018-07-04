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'da 'ye büyük tepki!

'da bulunan İl Başkanlığı'nın ardından İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir süre kalan İnce, daha sonra merkez Yakutiye ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi boyunca 52 gün kaldığı eve geçti. İnce, Erzurum Atatürk Evi Müzesi Müdürü Mustafa Erkmen'in tarihi konakla ilgili anlattıklarını dinledi.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:03
Erzurum'da Muharrem İnce'ye büyük tepki!

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği , talepleri üzerine önce ayrı ayrı sonra toplu fotoğraf çektirdi. Atatürk Evi Müzesi'nden ayrılan İnce, caddede esnafla ve kent sakinleriyle tokalaşıp, sohbet etti. Havuzbaşı Meydanı'na kadar yürüyen İnce, buradan da toplantı yapacağı yere gitti.

BENİM ASKERİME POLİSİME KURŞUN SIKANLARLA NİYE BİRLİK OLUYORSUNUZ?

Muharrem İnce aracına binerken arkasından bir genç, "Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla niye birlik oluyorsunuz?" diye bağırdı. İsmi öğrenilemeyen genç, polis tarafından çevreden uzaklaştırıldı.

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Erzurum'da Muharrem İnce'ye büyük tepki!
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