“Feto’nun artan suyunu zemzem diye içiyorlardı”

İzmir'de yürütülen FETÖ
soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu N.Y. Feto'nun Pensilvanya'daki malikanesine yaptığı ziyarette yaşadıklarını savcıya anlattı:
Oradakiler Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi kapıp saklıyor, içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Eski futbolcu Arif Erdem
, Hidayet Karaca
ve Zaman yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu.
2012'ye kadar örgütle ilişkim sürdü. 2011'de ödül olarak Pensilvanya'ya gönderildim. Orada 14 gün kaldım. Gülen, günde 5-6 kez gömlek ve iç çamaşırı değiştiriyor, değiştirilen bu kıyafetler oradakilere hediye ediliyordu. Hatta bana da bir gömlek hediye edildi. Yine, Gülen'in 'namaz kıldığı seccade' diye seccadeler millete veriliyordu. Öyle ki 20 seccade üst üste serilip 'Gülen namaz kıldı.' diye 20'sini birden dağıtıyorlardı.