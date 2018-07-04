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'nün "doktor yapılanması"na yönelik operasyon

merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) doktor yapılanmasında bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 14:49
FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün doktor yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "operasyonel hat" olarak tabir edilen numaradan defalarca arandıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alınmış, 2 firarinin ise aranmasına devam edilmişti.

Ekiplerin sürdürdüğü operasyon kapsamında yakalanan firari 2 kişi ile birlikte 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'sevk edilenlen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün "doktor yapılanması"na yönelik operasyon
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