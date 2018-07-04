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’ye kasabayı sattı, Türkiye’de kıyak tatili kaptı

’nün ’daki kampının bulunduğu kasabada kaçak yapılara ruhsat ve imar izni almasını sağlayan, yerel yönetici Beers, AA muhabirinin sorularından kaçtı. Kasaba halkı FETÖ’nün lüks Türkiye tatilleriyle ödüllendirdiği Beers’e öfkeli

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
FETÖ’ye kasabayı sattı, Türkiye’de kıyak tatili kaptı
? elebaşı ve destekçilerinin 'nın Ross Belediyesi'ne bağlı Saylorsburg beldesinde kurdukları çarpık ticari ilişkiler, bölgede yaşayan ABD'lileri isyan ettirdi. FETÖ kampının bazı binalarını yapan yerel yöneticilerden Howard A. Beers'in "Howard A. Beers Inc." adlı inşaat şirketinin kayıtlı bir adresinin bulunmaması dikkati çekiyor. Gülen'in kampta ikamet ettiği ana binanın fotoğrafı, Beers'in Facebook hesabında da görülüyor. Anadolu Ajansı'nın bir marketten çıkarken görüntülediği Beers sorulara cevap vermedi. Ancak bölge sakinleri Beers'in FETÖ toplantılarına belediye başkanı diye katıldığı ve "Gülen aleyhinde kim ne diyorsa yalan" diyerek çevresindekilere örgütü övdüğünü söylüyor. Washington Post darbe girişiminden bir ay sonra yayımladığı bir haberde Beers'in Gülen kampında bazı binalarının yenilenmesi ve yapımını üstlendiği, eski eşi Marsha Beers ile FETÖ tarafından Türkiye'ye tatile gönderildiğini yazmış, Marsha Beers gazeteye "Boğaz'da yatla gezdik. 6 yıldızlı otelde kaldık. Spa hizmeti aldık. Bizi krallar gibi ağırladılar" demişti. FETÖ'nün ruhsat ve izin konularında bölgedeki hamiliğini yapan Beers'ın örgütle bağlantıları kasaba sakinleri tarafından anlatılıyor. 2013'te evinde tadilat için bir türlü izin alamayınca bunalıma giren Rockne Newell kasaba yönetim kurulu toplantısını basarak 3 kişiyi öldürmüş, Beers'ı da elinden yaralamıştı.

'KASABAYI ELE GEÇİRİYORLAR'
Temizlik şirketi sahibi John Favere: Eğer Gülen'e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın. Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor, arazileri satın alıyor. Beers, FETÖ kamplarında kendisini belediye başkanıyım diye tanıtıyor. Yerleşkede birçok bina yaptı ve milyoner oldu. Gülen tarafından eşiyle birlikte lüks Türkiye ve Mısır tatillerine gönderildi.

'NE RUHSAT NE İZİN ALIYORLAR'
Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi David Bonser: Gülenciler'e imar ve ruhsat işlerinde ayrıcalıklar sağlanıyor. Çiftlikteki ofisimi yapmak için izinleri almam 2 yıl sürdü. Gördüğünüz yol ve binaları (FETÖ kampının bulunduğu bölge) herhangi bir izin ruhsatı, hiçbir şey olmadan pat diye diktiler. "Bina mı yıkacaksın ruhsata, izne gerek yok, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım devlet tepeme çoktan binmişti. Yerel yönetici Beers onları himaye ediyor.
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FETÖ’ye kasabayı sattı, Türkiye’de kıyak tatili kaptı
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