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Gabar’da etkisiz hale getirilen sayısı 5’e yükseldi

’ın bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen sayısı 5’e yükseldi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler küçük bir cephaneliği andırıyordu. İşte o silahlardan birkaçı: 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, parçalanmış M-16 piyade tüfeği parçaları, el bombaları, 7 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, yaşam ve giyim malzemeleri...

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:17
Gabar’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi

Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe bölgesi Koçağıl köyü kırsalında bugün icrasına başlanan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonunda, bölgede 14.30 sıralarında yapılan temas araması sırasında 1 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyon süresince 3'ü ölü, 2'si sağ olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütü mensuplarına ait, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış M-16 piyade tüfeği parçası, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 40 litre motorin, 7 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, yaşam ve giyim malzemesi ile gıda maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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Gabar’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi
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