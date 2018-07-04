Gabar’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Gabar Dağı bölgesi Koçağıl köyü kırsalında bugün icrasına başlanan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonunda, bölgede 14.30 sıralarında yapılan temas araması sırasında 1 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyon süresince 3'ü ölü, 2'si sağ olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütü mensuplarına ait, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış M-16 piyade tüfeği parçası, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 40 litre motorin, 7 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, yaşam ve giyim malzemesi ile gıda maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.