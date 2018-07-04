Mahir Ünal: Gündemimizde erken yerel seçim yok

AK Parti
Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, 24 Haziran seçimlerinin ardından kayıt yaptırmak için geldiği TBMM'de soruları yanıtladı. Yerel seçim
lerin erkene alınması tartışmalarının anımsatılması üzerine Ünal şunları söyledi: "Henüz bir seçim bitmiştir. Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp güven ve istikrar atmosferine sokmuşken yeniden erken seçim tartışmalarını biz doğru bulmuyoruz." Türkiye'nin şu anda önüne baktığını vurgulayan Ünal, "Birileri, Türkiye'yi yeniden erken seçim tartışmalarının olduğu atmosfere sokmak istiyor ve bizim bazı arkadaşlarımızın da açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde erken seçim bulunmamaktadır" dedi. ANKARA