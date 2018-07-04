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çekilişi ne zaman? MPİ şans topu çekilişi sonuçları

Bu akşam ve İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan çekilişinde bu haftanın talihlileri belirlenecek. MPİ'nin geçen hafta yaptığı Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 talihliye 250 bin 830 lira ikramiye çıktı. Şans Topu kazandıran numaralar neler? Şans Topu’nda en çok çıkan sayılar hangileridir? İşte bugün gerçekleştirilecek olan MPİ Şans Topu çekilişine dair bütün detaylar...

Giriş Tarihi: 4.7.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 18:47
Şans Topu çekilişi ne zaman? 4 Temmuz 2018 MPİ şans topu çekilişi sonuçları

Sans Topu sonuçları İdaresi'nin (MPİ) bu akşam ( ) gerçekleştireceği 890. hafta çekilişiyle birlikte belli olacak. Geçen hata 'nda 5+1 bilen AnkarAntalyalya ve 'dan 3 kişi 250 bin 830 lira ikramiye kazandı. Peki Şasn Topu çekilişi saat kaçta?

MİLLİ PİYANGO İDARESİ ŞANS TOPU NEDİR?


(5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ ŞANS TOPU NEDİR?


Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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Şans Topu çekilişi ne zaman? 4 Temmuz 2018 MPİ şans topu çekilişi sonuçları
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