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Son Başbakan ’dan veda

’daki veda turunun son durağı Çankaya’da Başbakanlık personeli ile bir araya gelen Yıldırım: Köklü devlet geleneğimizde büyük bir dönüm noktası yaşıyoruz

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Son Başbakan Binali Yıldırım’dan veda
Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı dün veda turuna çıktı. Sırasıyla TBMM, Yargıtay, Genelkurmay, Danıştay, Diyanet, Uyuşmazlık Mahkemesi, ve TRT'ye veda ziyaretleri gerçekleştiren Yıldırım, akşam ise Başbakanlık personeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Personelle helalleşen Yıldırım, şunları kaydetti: "Bu tarihi bir an, köklü devlet geleneğimizde büyük bir dönüm noktası yaşıyoruz. Başbakanlık personeli olarak siz bu ana tanıklık ediyorsunuz. Önümüzdeki haftadan itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Türkiye'nin 140 yıllık demokrasi tecrübesi var."

İSTİKRAR VE GÜVEN
Yeni dönemde artık iki başlılığın ortadan kalkacağını kaydeden Yıldırım, "İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz için, geleceğimiz için çok ama çok hayırlı bir iş olmuştur. Yeni dönemde istikrar ve güven sürekli hale gelecek, ekonomik büyüme sürdürebilir hale gelecek" diye konuştu.
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Son Başbakan Binali Yıldırım’dan veda
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