Son Başbakan Binali Yıldırım’dan veda

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım
dün veda turuna çıktı. Sırasıyla TBMM, Yargıtay, Genelkurmay, Danıştay, Diyanet, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi
ve TRT'ye veda ziyaretleri gerçekleştiren Yıldırım, akşam ise Başbakanlık personeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Personelle helalleşen Yıldırım, şunları kaydetti: "Bu tarihi bir an, köklü devlet geleneğimizde büyük bir dönüm noktası yaşıyoruz. Başbakanlık personeli olarak siz bu ana tanıklık ediyorsunuz. Önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
yürürlüğe girmiş olacak. Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Türkiye'nin 140 yıllık demokrasi tecrübesi var." İSTİKRAR VE GÜVEN
Yeni dönemde artık iki başlılığın ortadan kalkacağını kaydeden Yıldırım, "İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz için, geleceğimiz için çok ama çok hayırlı bir iş olmuştur. Yeni dönemde istikrar ve güven sürekli hale gelecek, ekonomik büyüme sürdürebilir hale gelecek" diye konuştu.