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Son dakika: merkezli 13 ilde 'ye ankesör operasyonu

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(/) soruşturması kapsamında askeri yapılanmada yer alan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerin çoğunluğunun gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:17
Son dakika: Elazığ merkezli 13 ilde FETÖ'ye ankesör operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aramasıyla tespit edilen 3'ü emekli 1'i müstafi, 15'i muvazzaf toplam 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için Elazığ merkezli , Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, , , ErzuruAntalyalya, Sakarya, Kayseri ve Ankara'da sabah saatlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

13 ilde yapılan operasyon kapsamında şuana kadar şüphelilerin çoğunluğunun yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Dış temsilciliklerde FETÖ ile mücadele devam ediyor

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Son dakika: Elazığ merkezli 13 ilde FETÖ'ye ankesör operasyonu
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